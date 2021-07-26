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Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

26.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Şehidin Kırıkkale’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah gani gani rahmet etsin ! artîk misliyle karsilik veririz !! bos arazileri bombalariz !!

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