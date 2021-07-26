Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.



