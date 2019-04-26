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Kırım saldırganı giysileri orijinal değil diye 20 kişiyi öldürmüş

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Kırım’da liseyi basarak 20 kişiyi öldüren liselinin arkadaşları tarafından maddi yönden aşağılandığı ve taklit kıyafetler giydiği için saldırıyı yaptığını açıkladı.Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Rusya’da bir üniversitede yapılan konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kırım saldırganı giysileri orijinal değil diye 20 kişiyi öldürmüş

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Kırım’da liseyi basarak 20 kişiyi öldüren liselinin arkadaşları tarafından maddi yönden aşağılandığı ve taklit kıyafetler giydiği için saldırıyı yaptığını açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Rusya’da bir üniversitede yapılan konferansa konuşmacı olarak katıldı. Rusya’daki sosyolojik, ekonomik, politik, hukuk ve suç dünyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bastrykin önemli bir bilgi paylaşarak Rusya’da gündemi değiştirdi. Kırım’da 17 Ekim’de bir teknik liseyi basan ve baskında silah ve bomba kullanarak saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov ile ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıklayan Bastrykin, bu saldırının nedeninin orijinal kıyafet ve aşağılanma olduğunu söyledi.

Arkadaşları yoksul olduğu için alay etmiş
Kırım’da okulu basarak önce bomba patlatan ardından silahıyla 20 kişinin ölümüne ve 50 kişinin yaralanmasına neden olan Vladislav Roslyakov’un bu saldırıyı gerçekleştirme sebebini açıklayan Bastrykin, “Kırım’da saldırı olayının gerçek nedeni aşağılanmadır. Bu saldırıyı gerçekleştiren çocuk arkadaşları tarafından aşağılandı. Arkadaşları Amerikan markası tişört ve kot pantolon giyiyordu. Annesi yalnız yaşadığı için kendisi orijinal giysiler giyemiyordu. Taklit ürünleri giyebiliyordu. Arkadaşlarının bu yaşamı nedeniyle sürekli alay etmesi nedeniyle böyle bir saldırı planladı” dedi. Roslyakov saldırıyı yapan liselinin internet üzerinde saldırı için araştırma yaptığını, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ederek yaşamına son vermesini de planının bir parçası olduğunu belirtti.

Rusya’da tek tip kıyafet tartışması başladı
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada ve televizyonlarda mesele uzun uzun tartışılmaya başlandı. Rusların bir kısmı Rusya’da okulların tümünde tek tip kıyafet uygulamasına geçilmesi gerektiğini, böylelikle öğrenciler arasında yoksulluk ve zenginlik farkının ortadan kalkarak bu gibi yeni olayların yaşanmasının önüne geçileceğini savundu.

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