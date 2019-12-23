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Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

“Kırk Yalan” filminin oyuncuları Vega Outlet’te sinemaseverler ile buluştu.20 Aralık’ta vizyona giren ve yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimlerin yer aldığı filmin galasına da ilgi büyüktü.

Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te

“Kırk Yalan” filminin oyuncuları Vega Outlet’te sinemaseverler ile buluştu.
20 Aralık’ta vizyona giren ve yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimlerin yer aldığı filmin galasına da ilgi büyüktü. Kırk Yalan filminin yönetmeni Hamdi Alkan, film gösterimi öncesi yaptığı açıklamada, "Güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz. Çalıştık çabaladık. Pınarhisar’da Kırklareli’nde çok keyifli bir çalışma yaptık. Çekimlerimiz 4 hafta kadar sürdü. Hazırlığımızda yaklaşık 6 ay. Sevgili yapımcımız ve senaristimiz Rüyhan Duralı’nın hikayesiydi. Çok keyif aldık biz, çok severek çalıştık. Keyifli bir çalışmasıydı, sıcak bir film yapmaya çalıştık" dedi.
Filmin gösterimlerine konuk olan oyuncular, seyircilere film hakkında bilgiler verdi. Ayrıca seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan film ekibi, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekindi.

Kırk Yalan Film oyuncuları Vega Outlet’te

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