Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi. Bölgede çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde özellikle cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

HER 4 VAKADAN 1’İ KARADENİZ’DE

Sağlık Bakanı Koca’nın, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz" açıklamasıyla gözler, normalleşme takvimine çevrilirken, Bakanlığın kriterlerine göre; 'çok yüksek riskli' kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize’nin, normalleşme adımına en uzak iller arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye'deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1'inin Karadeniz Bölgesi'nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.