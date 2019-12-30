Mynet Trend
  4. Kırmızı et kalp krizi riskini artıyor

Kırmızı et kalp krizi riskini artıyor

İHA İHA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op.

Kırmızı et kalp krizi riskini artıyor

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, beslenme genetik mirastan daha önemli olduğunu anlatarak, "292 bin kişinin 10 yıl süre ile takip edildiği bir çalışma kırmızı ette bulunan demir molekülünün kalp krizi riskini yüzde 57 artırdığını gösterdi" dedi.
Dr. Rodoplu, kalp damar tıkanıklığında sigara, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörleri bile beslenmeden sonra geldiğini belirterek, "Beslenmeye bu kadar önem verilmesinin nedeni insülin direnci, şeker hastalığı, kolesterol, tansiyon yüksekliği gibi diğer pek çok risk faktörünün asıl nedeni olmasıdır Az yağlı bitkisel beslenme uygulayarak kalp krizi riskinizi sıfırlayabileceğini belirterek, "Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal proteinler ise kolesterolü, şeker ve kan demir seviyesini yükselterek kalp krizi riskini artırır. 292 bin kişinin 10 yıl süre ile takip edildiği bir çalışma kırmızı ette bulunan demir molekülünün kalp krizi riskini yüzde 57 artırdığını gösterdi. Aslında demir yalnız kırmızı ette değil, bitkilerde de vardır. Ancak bitkisel demir, kalp krizini artırmaz. Kırmızı etten emilen demir, kolesterolün oksidasyonuyla damar çeperinde plakların oluşumuna katkıda bulunur. Sigara içmeyen fiziksel olarak aktif bir yaşam süren ve az yağlı bitkisel beslenen bir insanda şeker hastalığı da, damar tıkanıklığı da ortaya çıkmaz" dedi.
"Beslenme genetik mirastan daha önemlidir"
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, beslenmenin genetik mirastan daha önemli olduğunu ifade ederek, "Anne, baba ya da kardeşlerde kalp krizi olması, o kişinin mutlaka kalp hastası olacağı anlamına gelmez, Genetik yapıdan daha önemli olan kişinin nasıl beslendiğidir. Aynı şey kolesterol yüksekliği için de geçerlidir. Kolesterol 250 ml/dl olan birinin ’Doktor bey, benim kolesterol genetik, bizim ailede herkesin kolesterolü yüksek’ diyerek kaderine razı olmak yanlıştır. Bu tip vakaların çoğunda sorun genetik yapı değil, tüm ailenin aynı şekilde beslenmesidir. Hepimiz biliyoruz ki evden ayrılan gençler de anne-babalarınınkine benzer bir beslenme şekline devam ederler. Ailesel kolesterol yüksekliği (familyal hiperkolesterolemi) dediğimiz gerçek genetik kolesterol yüksekliği toplumun binde üç gibi çok küçük bir kesiminde görülür. Bu kişilerin kolesterol değerleri her zaman 310 mg/dl üzerinde olup 600 mg/dl’yi geçen değerler bile görülebilir. Diyet yapmak bu kişilerin kalp krizi geçirme riskini azaltmakla birlikte tam olarak sıfırlamaz, bu yüzden az yağlı vegan beslenme ile birlikte kolesterol ilacı almaları gerekir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Yeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasınYeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasın
2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

Onur Tuna'dan 100 bin gül yaprağıyla evlilik teklifi

Onur Tuna'dan 100 bin gül yaprağıyla evlilik teklifi

Ayder Yaylası'nda kar altında horon keyfi

Ayder Yaylası'nda kar altında horon keyfi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP gerçekten her eklem hastalığına deva olabilir mi?

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.