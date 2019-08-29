YEMEK

Kırmızı et pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 6 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bu yaygın 6 hatadan kaçınarak her seferinde mükemmel eti pişirebilirsiniz.

Kırmızı et pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 6 hata

Etin en lezzetli halini yakalamak istiyorsanız bu hatalardan kaçınmalısınız. İşte kırmızı et pişirirken en sık yapılan hatalar;

BAHARAT KULLANMAMAK

Bifteklerinizi fazla tuzlu yapmaktan veya baharatlarla güçlendirmekten korkuyor olabilirsiniz ancak bize güvenin. Etleri pişirmeden önce her iki tarafını zeytinyağı ve baharatla harmanlayın. Yaklaşık 40 dakika bekletin. Etin lezzeti bu şekilde daha da artacaktır.

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ETİ SOĞUK PİŞİRMEK

Doğrudan buzdolabından çıkardığınız eti pişirmeye kalkmayın. Öncelikle etin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Soğuk etin iç kısmı az pişmiş bir şekilde kalabilirken dış kısmında da kuruma olabilir. Etin eşit bir şekilde pişmesini istiyorsanız, pişirme işleminden en az yarım saat önce buzdolabından çıkarmanız gerekir.

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ETİ YANLIŞ ŞEKİLDE KESTİRMEK

Pişirme tarzınıza göre etin kesilmesi oldukça önemli. Bu konuda kasabınızdan destek alın. Etin pişirme şekline göre kesilmesi ve yapısı oldukça önemli.

doğranmış et

ETİ DEFALARCA ÇEVİRMEK

Bifteğinizin içi yumuşak kalsın istiyorsanız her fırsatta tavada çevirmekten vazgeçin. Tavada sık sık çevirdiğiniz et ne yazık ki kurur ve lezzetini kaybeder. Ayrıca eti çevirirken çatal yerine mutfak maşası kullanın. Çatal, sivri uç kısımlarıyla eti delebilir. Bu da içerdeki suyunun dışa akmasına neden olur. Sonuç: Kuru ve lezzetsiz bir et!

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ETİ DİNLENDİRMEDEN KESMEK

Taze pişmiş bir bonfile oldukça caziptir. Ancak eti pişir pişmez kesmek, nem kaybına ve bifteğin kendi suyunu kaybetmesine neden olur. Bu da lezzetsiz bir akşam yemeği demek olacaktır. Bunun yerine eti hemen kesmek yerine piştikten sonra 15 dakika dinlendirin.

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ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞINDA PİŞİRMEK

Bu, en sık yapılan hatalardan biridir. Zeytinyağı ısıya dayanıklı olmadığı için kızartma işlemlerinde çabuk yanar ve yemeğin tadını bozar. Bu etkisinin yanı sıra yanması sağlığınızı da tehlikeye atabilir. Tereyağı için de aynı şeyler geçerlidir. Isıya dayanıklı değildir. Bu yağları kızartma yaparken tercih etmemenizde fayda var.

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