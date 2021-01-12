Kırmızı et pişirmenin püf noktalarından önce dikkat edilmesi gereken ilk unsur et seçimidir. Doğru eti seçmeyi bilmezseniz istediğini tadı alamazsınız. Peki doğru eti tercih ederken nelere dikkat etmek gerekir?
Doğru et seçimi için ilk olarak bakılması gereken nokta etin sinirsiz olmasıdır. 3 gün dinlendirilen et tercih ettiğinizde katı ve diri olduğunu görürsünüz. Ayrıca yaşlandıkça eti sertleşeceğinden mümkünse hayvanın genç olmasına dikkat edilmelidir. Et seçiminde bilinmesi gereken bir diğer nokta da etin hayvanın sırt bölgesinden elde edilip edilmediği. Güneş gören et daha lezzetli olacağından sırt bölgesini tercih etmeniz doğrultusunda seçiminizden memnun kalmanız kaçınılmazdır. Son olarak et seçiminde dikkat edilmesi gereken bir unsur da etin ne çok ne de az yağlı olmasıdır. Yağ ile birleşen et daha lezzetlidir. Orta yağlı et seçimi ile daha seveceğiniz tatlar elde edebilirsiniz.
Kırmızı et pişirmenin püf noktaları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler neler diye soracak olursanız yine birkaç unsur bulunduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı et pişirirken tuzu ne zaman koyacağınız, baharat kullanımınız ve kırmızı eti marine ederken hangi malzemeleri kullanacağınız kırmızı et pişirmenin püf noktaları arasında yer alır. İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Az yağ ile pişirilmiş 30 gramlık 1 porsiyon kırmızı et 47 kaloridir. Yüksek oranda protein, B2, B6 ve B12 vitaminleri, demir, fosfor ve potasyum içeren kırmızı et, doğru pişirildiğinde kas kaybetmeden kilo vermeye yardımcı rol üstlenecektir. Ancak kolesterol ve doymuş yağ içerdiğinden özellikle kalp hastaları tarafından sınırlı tüketilmelidir.
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