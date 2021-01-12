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Kırmızı et pişirmenin püf noktaları

Betül Songur Betül Songur 12.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Kırmızı et pişirmek kolay yemek yada hazıra yönelmek gibi görünse de düşünüldüğü kadar kolay değildir. Et pişirmenin püf noktaları bilinmediğinde keyif almadığınız bir öğün geçirebilirsiniz. Bu noktada et pişirmenin inceliklerini öğrenmek kurtarıcınız olacaktır. Kırmızı et marinesi ya da kırmızı et çeşitleri arasından hangisini seçmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz yazımızda lokum gibi kırmızı et pişirmenin püf noktaları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kırmızı et pişirmenin püf noktalarından önce dikkat edilmesi gereken ilk unsur et seçimidir. Doğru eti seçmeyi bilmezseniz istediğini tadı alamazsınız. Peki doğru eti tercih ederken nelere dikkat etmek gerekir?

Doğru et seçimi için ilk olarak bakılması gereken nokta etin sinirsiz olmasıdır. 3 gün dinlendirilen et tercih ettiğinizde katı ve diri olduğunu görürsünüz. Ayrıca yaşlandıkça eti sertleşeceğinden mümkünse hayvanın genç olmasına dikkat edilmelidir. Et seçiminde bilinmesi gereken bir diğer nokta da etin hayvanın sırt bölgesinden elde edilip edilmediği. Güneş gören et daha lezzetli olacağından sırt bölgesini tercih etmeniz doğrultusunda seçiminizden memnun kalmanız kaçınılmazdır. Son olarak et seçiminde dikkat edilmesi gereken bir unsur da etin ne çok ne de az yağlı olmasıdır. Yağ ile birleşen et daha lezzetlidir. Orta yağlı et seçimi ile daha seveceğiniz tatlar elde edebilirsiniz.

KIRMIZI ET PİŞİRİRKEN BUNLARA DİKKAT!

Kırmızı et pişirmenin püf noktaları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler neler diye soracak olursanız yine birkaç unsur bulunduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı et pişirirken tuzu ne zaman koyacağınız, baharat kullanımınız ve kırmızı eti marine ederken hangi malzemeleri kullanacağınız kırmızı et pişirmenin püf noktaları arasında yer alır. İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler:

  • Öncelikle eti buzluktan çıkartıp buzdolabın alt rafında çözüldükten sonra kullanın.
  • Et renginin bozulmaması için ağır ateşte pişmesine özen gösterin.
  • Tavada pişirilecek tavayı iyice kızdırın, bol sıvı yağ ile eti yağlayın.
  • Daha lezzetli olmasını isterseniz süt, sıvı yağ, soğan suyunu karıştırıp eti terbiye edin ve yaklaşık 3 saat bekletin.
  • Kemik rengi esmerleşmiş ve iliği sulu bir hal almış ise et bayattır.
  • Et, fırında kızartılacak ise Fırın çok kızgın olmamalıdır. Etin yağlı kısmı üste getirilmelidir.
  • Et, ızgara olacaksa çok sık çevrilmemeli, tuz sonra atılmalı ve tava yağlanmalıdır.

KIRMIZI ET KAÇ KALORİ?

Az yağ ile pişirilmiş 30 gramlık 1 porsiyon kırmızı et 47 kaloridir. Yüksek oranda protein, B2, B6 ve B12 vitaminleri, demir, fosfor ve potasyum içeren kırmızı et, doğru pişirildiğinde kas kaybetmeden kilo vermeye yardımcı rol üstlenecektir. Ancak kolesterol ve doymuş yağ içerdiğinden özellikle kalp hastaları tarafından sınırlı tüketilmelidir.


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