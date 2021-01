Kırmızı et pişirmenin püf noktalarından önce dikkat edilmesi gereken ilk unsur et seçimidir. Doğru eti seçmeyi bilmezseniz istediğini tadı alamazsınız. Peki doğru eti tercih ederken nelere dikkat etmek gerekir?

Doğru et seçimi için ilk olarak bakılması gereken nokta etin sinirsiz olmasıdır. 3 gün dinlendirilen et tercih ettiğinizde katı ve diri olduğunu görürsünüz. Ayrıca yaşlandıkça eti sertleşeceğinden mümkünse hayvanın genç olmasına dikkat edilmelidir. Et seçiminde bilinmesi gereken bir diğer nokta da etin hayvanın sırt bölgesinden elde edilip edilmediği. Güneş gören et daha lezzetli olacağından sırt bölgesini tercih etmeniz doğrultusunda seçiminizden memnun kalmanız kaçınılmazdır. Son olarak et seçiminde dikkat edilmesi gereken bir unsur da etin ne çok ne de az yağlı olmasıdır. Yağ ile birleşen et daha lezzetlidir. Orta yağlı et seçimi ile daha seveceğiniz tatlar elde edebilirsiniz.

KIRMIZI ET PİŞİRİRKEN BUNLARA DİKKAT!

Kırmızı et pişirmenin püf noktaları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler neler diye soracak olursanız yine birkaç unsur bulunduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı et pişirirken tuzu ne zaman koyacağınız, baharat kullanımınız ve kırmızı eti marine ederken hangi malzemeleri kullanacağınız kırmızı et pişirmenin püf noktaları arasında yer alır. İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler: