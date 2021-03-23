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  4. Kırmızı Kamyon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Kırmızı Kamyon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

23.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. İtfaiyecilerin hayatını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman başrollerde oynuyor. Peki Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve fragmanı.

Kahraman itfaiyecilerin hikayesini ekranlara taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanan, yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği "Kırmızı Kamyon" çok yakında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Geri sayımın devam ettiği dizinin ilk bölümünden diziye dair heyecanı artıran bir tanıtım yayınlandı.

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KIRMIZI KAMYON KONUSU

Trajik bir yangında eşini kaybeden ve kızına kavuşmak için mücadelesini sürdüren Uğur'un (Görkem Sevindik) duygu yüklü hikayesinin merak uyandırdığı tanıtımda büyük bir titizlikle çekilen aksiyon dolu yangın sahneleri de izleyenleri soluksuz bırakıyor.

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Uğur (Görkem Sevindik) ve Cem (Ushan Çakır) arasındaki gerilim dikkat çekerken, Uğur'un mücadelesinde Yonca'nın (Nilay Deniz) nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

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Dram ve aksiyonu bir araya getiren farklı hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.

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KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

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