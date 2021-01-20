Kırmızı Kamyon dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon'un oyuncuları kimler?

Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi Kırmızı Kamyon Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizileri arasında yer alıyor.

AKSİYON SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKECEK

Çekimlere başlamadan önce itfaiyecilerden uzun süre eğitim alan ve onlarla tatbikatlara giden ekip, izleyenleri dizinin dramatik yapısının yanı sıra aksiyon sahneleriyle de derinden etkileyecek.

Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.



KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizinin senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor.



Suavi Doğan ve Kerem Çatay’ın ortaklığında kurulan 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği; kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.



