Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı |Sadi'yi derinden etkileyen o kişi kim?

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi nefesleri kesecek bir bölümle ekranlarda yerini alacak.

KIRMIZI ODA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sadi Doktor Hanımla yaşayamadığı çocukluğunu konuşur ve adeta tüm o yaşanmamışlıkların yarattığı eksiklikleri bir anda döküverir. Bu arada Miço Mehmet ortaya çıkar.

Eski yaşantısıyla en önemli bağı olan Miço’nun geldiğini duyan Sadi bir anda donup kalır. Diğer yandan Zafer de seansta Şehrazat’la tanıştığını paylaşır. Doktor Hanımsa bu tanışmayı büyük bir şaşkınlıkla dinler.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 37. bölümünde Vahit’in Mitra ile birlikte yaşadığı ama herkesten de büyük bir sır gibi sakladığı aşk öyküsünü anlatmaya başlaması üzerine Doktor Hanım Vahit’in neden Mitra’yı terk ettiğini anlamaya çalışır. Diğer yandan da Vahit babası ile aynı hastalığa yakalanmıştır. Ve babasının annesine ve kendisine yaşattığı travmayı anlatmaya başlar.

Öte yandan ise Nihal kendini daha fazla tanımaya başlar. Zafer ile ilişkilerinin nasıl devam edeceğine ise Doktor Hanım’la birlikte karar vereceklerdir. Delikanlı Sadi de geçmişte Cemre’nin ölümünün üzerine Abdullah ve adamlarından intikam almak için plan yapar ve bunları doktor hanımla paylaşır.



