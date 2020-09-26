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Kırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanında Emre Kınay sürprizi! Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 01:58 | Son Güncelleme

Kırmızı Oda dizisi 4. bölümüyle 25 Eylül Cuma akşamı TV8'de ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizinin son bölümünde iki ayrılık yaşandı. Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'ya veda etti. Kırmızı Oda'nın 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sevilen diziye yeni bölümde ünlü oyuncu Emre Kınay ve Hakan Meriçliler katılıyor. Emre Kınay, Kırmızı Oda'da eşini aldatan ve bundan büyük pişmanlık duyan Ahmet adında bir kişiyi canlandıracak.İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 25 Eylül Cuma akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi.

SALİH BADEMCİ VE HANDE DOĞANDEMİR'DEN VEDA PAYLAŞIMLARI

Kırmızı Oda'da başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Salih Bademci ve Hande Doğandemir, 4. bölümde diziye veda etti. Ünlü oyuncular Instagram hesaplarından Kırmızı Oda'ya veda paylaşımları yaptı.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın dördüncü bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.

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