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Kırmızı Oda'da EDHO kasırgası estirecek gelişme! Yeni sezona bomba isimler

04.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

Kırmızı Oda'da EDHO kasırgası estirecek gelişme! Yeni sezona bomba isimler
  1. sezonu için geri sayımın sürdüğü Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil olmaya devam ediyor. Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı bilgisi paylaşıldı.

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2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

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Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Kırmızı Oda dizisi Nihal Yalçın
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