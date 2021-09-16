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  4. Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü!

Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü!

16.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinden Acun Ilıcalı'ya söylediği sözlerden sonra ayrılmak zorunda kalan Erkan Petekka'ya Golden Palm Awards ödül törenine damga vurdu. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ödülünü sunduğu Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü!

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ‘Golden Palm Awards’ ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede, Binnur Kaya, “yılın kadın dizi oyuncusu” seçildi.

Ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Erkan Petekkaya, Binnur Kaya’ya ödülünü dizlerinin üzerine çökerek verdi ve büyük alkış aldı.

Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek ünlü oyuncuya sarıldı.

Binnur Kaya ile Erkan Petekkaya, “Kırmızı Oda” adlı dizide birlikte kamera karşısına geçmişti. Ancak Petekkaya sosyal medyadan Acun Ilıcalı'yı sert sözlerle eleştirince diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.


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Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı Binnur Kaya Erkan Petekkaya
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