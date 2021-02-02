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Kırmızı Oda dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak

02.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisi İsveç televizyonunda yayınlanacak

Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” İsveç’in en büyük kanallarından biri olan SVT kanalında izleyici ile buluşacak.

Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarına damga vuran Kırmızı Oda, İsveç’te de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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