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Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Akif karakterini kim oynuyor?

15.10.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Akif karakterini kim oynuyor?

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran ‘Kırmızı Oda’ dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna konuk oyuncu olarak usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu katılıyor.

Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yedinci bölümde dahil olan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek. Bulduğu her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş Akif karakteri, hikayesiyle ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.

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