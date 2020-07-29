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Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Burak Sevinç Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 29.07.2020 21:26 | Son Güncelleme

OGM Pictures tarafından Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu tv8 için hazırladığı ikinci dizi olan Kırmızı Oda'nın ekibi bayram sonrası sete çıkacak. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Söz dizisinde oynayan Burak Sevinç de katıldı. Dizide Binnur Kaya, Doktor Hanım'ı, Tülin Özen ise Doktor Piraye'yi canlandıracak. Peki Kırmızı Oda ne zaman yayınlanmaya başlayacak? İşte Kırmızı Oda dizisi konusu ve ilk fragmanı.

Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu! Burak Sevinç Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak?

Cem Karcı'nın yöneteceği Kırmızı Oda dizisinin 'Doktor Deniz' karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu.

Burak Sevinç, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Banu Kiremitçi Bozkurt'un ise yazdığı dizinin kadrosuna katıldı. Sevinç, tv8'de izleyiciyle buluşacak dizide 'Doktor Deniz' karakterine hayat verecek.

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Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya 'Doktor Hanım', Tülin Özen 'Doktor Piraye', Ecem Uzun 'Stajyer Doktor Nihal' ve Meriç Aral da 'Doktor Ayşe' karakterine hayat verecek. Diziye son olarak ise tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür Şahin de katıldı.

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KIRMIZI ODA DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN

BİNNUR KAYA PSİKİYATRİST ROLÜNDE! KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak

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