MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiren Binnur Kaya kimdir, nereli? Binnur Kaya kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiren Binnur Kaya kimdir, nereli? Binnur Kaya kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Daha önce Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Şahika ve Dilber Hala karakterleri ile büyük beğeni alan Binnur Kaya, yeniden Kırmızı Oda dizisiyle ekranlarda. Kırmızı Oda dizisindeki performansı nedeniyle Binnur Kaya araştırılmaya başlandı. Peki, Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya nereli? Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiren Binnur Kaya kimdir, nereli? Binnur Kaya kaç yaşında?

Avrupa Yakası dizisindeki unutulmaz performansının ardından Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönen Binnur Kaya, başarılı performansı nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun süredir televizyon ekranlarında bir projede bulunmayan Binnur Kaya, yeni dizisi Kırmızı Oda ile tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan dizide bir psikiyatristi canlandıran Binnur Kaya, özel hayatı ile de merak ediliyor. Peki, Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya nereli? Binnur Kaya evli mi? İşte tüm detaylar...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya yaşı en çok merak edilen ünlü isimler arasında bulunuyor. 19 Nisan 1972 doğumlu olan Binnur Kaya yaş olarak şu an 48 yaşında. Ankara doğumlu olan Kaya, aslen Elazığlı. Ünlü oyuncu, 1995 senesinde Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. İlk televizyon dizisi Kaynanalar adlı yapım olan çok sayıda tiyatroda görev aldı. Binnur Kaya dizileri arasında en önemli yere sahip olan dizilerden bir tanesi Avrupa Yakası olarak geçiyor. Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Şahika ve Dilber Hala karakterleriyle herkesin sevgisini kazanan oyuncu, büyük bir şöhrete kavuştu.

2010 senesinde rol aldığı Vavien filmindeki performansı ile 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri ve 3. Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2014 senesinde de bu kez Aramızda Kalsın dizisindeki performansıyla 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülü kazandı. Binnur Kaya boyu 1.63 metredir.

KIRMIZI ODA KONUSU

Dizinin senaryosu, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hastalarından yola çıkıp da yazdığı kitaplardan esinlenme yoluyla BanuKiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alındı. Başrol oyuncusu bir psikiyatristi canlandıran Binnur Kaya olan dizide, doktorlarla onlara gelen hastaların hayatları anlatılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Köpek kimde kalacak?' tartışmasıKöpek kimde kalacak?' tartışması
Çukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol olduÇukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Günler sonra ortaya çıktı! Kahreden detay...
Ece Sükan ile Uğur Güven'in 'Köpek kimde kalacak?' tartışması
Köpek kimde kalacak?' tartışması
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok
Şeyma'dan 'aşk' açıklaması! Guido ile ayrıldıktan sonra...
Barış Arduç: Çocuk istiyoruz
Barış Arduç: Çocuk istiyoruz
Azra Akın'dan 'Sondaki bakışa dikkat' paylaşımı
Azra Akın'dan dikkat çeken paylaşım! 'Son bakışa dikkat'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.