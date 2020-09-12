Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiren Binnur Kaya kimdir, nereli? Binnur Kaya kaç yaşında?

Avrupa Yakası dizisindeki unutulmaz performansının ardından Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönen Binnur Kaya, başarılı performansı nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun süredir televizyon ekranlarında bir projede bulunmayan Binnur Kaya, yeni dizisi Kırmızı Oda ile tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan dizide bir psikiyatristi canlandıran Binnur Kaya, özel hayatı ile de merak ediliyor. Peki, Binnur Kaya kaç yaşında? Binnur Kaya nereli? Binnur Kaya evli mi? İşte tüm detaylar...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya yaşı en çok merak edilen ünlü isimler arasında bulunuyor. 19 Nisan 1972 doğumlu olan Binnur Kaya yaş olarak şu an 48 yaşında. Ankara doğumlu olan Kaya, aslen Elazığlı. Ünlü oyuncu, 1995 senesinde Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. İlk televizyon dizisi Kaynanalar adlı yapım olan çok sayıda tiyatroda görev aldı. Binnur Kaya dizileri arasında en önemli yere sahip olan dizilerden bir tanesi Avrupa Yakası olarak geçiyor. Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Şahika ve Dilber Hala karakterleriyle herkesin sevgisini kazanan oyuncu, büyük bir şöhrete kavuştu.