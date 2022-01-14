Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, bu akşam yayınlanmayacak. Peki Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman? İşte yanıtı...
Kırmızı Oda'nın, 21 Ocak Cuma günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Bu akşam TV8 ekranlarında, MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu belirlenecek. Kırmızı Oda, MasterChef Türkiye'nin büyük finali nedeniyle, yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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