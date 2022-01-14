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Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

14.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8'in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin 14 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, ''Kırmızı Oda neden yok?'' ve ''Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Kırmızı Oda neden yok? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, bu akşam yayınlanmayacak. Peki Kırmızı Oda yeni bölümü ne zaman? İşte yanıtı...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kırmızı Oda'nın, 21 Ocak Cuma günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kırmızı Oda bu akşam var mı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

KIRMIZI ODA NEDEN YOK?

Bu akşam TV8 ekranlarında, MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu belirlenecek. Kırmızı Oda, MasterChef Türkiye'nin büyük finali nedeniyle, yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

14 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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