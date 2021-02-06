Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten veda mesajı

TV8'in cuma akşamları ekrana gelen dizisi Kırmızı Oda'da bir ayrılıklor yaşandı.

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik diziden ayrıldı. Ayrıca Boncuk'un eşi Sadık'ı canlandıran Onur Bilge diziden ayrıldı.



Burcu Biricik setten kareleri paylaşarak diziyle ilgili veda mesajı verdi.

Burcu Biricik şu notu düştü:

"Benim canım Boncuk’um sen hep yanı başımda sağımda solumda durucaksın seni hayatta yalnız bırakmam artık ve diğer bütün Canım Boncuk Kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi SEVGİ kurtaracak !!!! Her şey için iyi ki ahhhh iyi ki DEDELERİM ve Tüm Kırmızı Oda dizi ekibine ve bana benden daha çok inanan sizlere güzel yorumlarınıza kocaman öpücükler sevgiler şahane bir 10 haftaydı benim için sizi seviyorum"





