MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten veda mesajı

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten veda mesajı

06.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten veda mesajı

TV8'in dikkat çeken dizisi Kırmızı Oda'da Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik diziden ayrıldı. Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir veda mesajı yayınladı.

TV8'in cuma akşamları ekrana gelen dizisi Kırmızı Oda'da bir ayrılıklor yaşandı.

boncuk-vnIP

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik diziden ayrıldı. Ayrıca Boncuk'un eşi Sadık'ı canlandıran Onur Bilge diziden ayrıldı.
1-VL8Z

Burcu Biricik setten kareleri paylaşarak diziyle ilgili veda mesajı verdi.

Burcu Biricik şu notu düştü:

33-mRNm

"Benim canım Boncuk’um sen hep yanı başımda sağımda solumda durucaksın seni hayatta yalnız bırakmam artık ve diğer bütün Canım Boncuk Kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi SEVGİ kurtaracak !!!! Her şey için iyi ki ahhhh iyi ki DEDELERİM ve Tüm Kırmızı Oda dizi ekibine ve bana benden daha çok inanan sizlere güzel yorumlarınıza kocaman öpücükler sevgiler şahane bir 10 haftaydı benim için sizi seviyorum"

22-v4Oe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Ramo'da büyük şok! Ünlü isim veda mı etti?Ramo'da büyük şok! Ünlü isim veda mı etti?
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Bikini altı olay oldu! Cesur tercih

Bikini altı olay oldu! Cesur tercih

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye'nin büyük değişimi

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi

Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo 31. bölümde Ramo'dan Sibel'e veda sahnesi

Ramo'da büyük şok! Ünlü isim veda mı etti?

Çukur 115. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın şaşırtan değişimi!

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı

Ünlü oyuncudan romantik paylaşım

TRT'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekimleri başladı! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

Ahmet Kural yeni diziyle ekrana dönüyor!

Rüzgar Aksoy, Balaban karakteriyle Arıza'ya katıldı! Arıza 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ünlü oyuncu Arıza dizisine katıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.