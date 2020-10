Kirsten Dunst’lı On Becoming A God In Central Florida'nın 2. sezon onayını geri çekip iptal etti

Kirsten Dunst’ın başrolünü üstlendiği dizi On Becoming A God In Central Florida da koronavirüs mağduru diziler kervanına katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında ikinci sezon onayını alan dizi, pandemi yüzünden çekimlerin bir türlü başlayamaması nedeniyle iptal oldu. Deadline'ın haberine göre ekip yeni sezon ücretlerini aldı.

Yapımcıları arasında George Clooney'in de olduğu dizinin başrolünde Kirsten Dunst yer alıyor. Dunst'a Théodore Pellerin, Mel Rodriguez, Beth Ditto ve Ted Levine gibi isimler eşlik ediyor. On Becoming A God In Central Florida ilk olarak Youtube'un premium hizmeti için hazırlanmış, daha sonra Showtime'a transfer olmuştu.

Salgın nedeniyle iptal edilen dizilerin arasında GLOW, The Society, I Am Not Okay With This, Stumptown, Drunk History ve I’m Sorry de yer alıyor.