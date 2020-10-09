Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kirsten Dunst’lı On Becoming A God In Central Florida'nın 2. sezon onayını geri çekip iptal etti

Kirsten Dunst’lı On Becoming A God In Central Florida'nın 2. sezon onayını geri çekip iptal etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Kirsten Dunst’ın başrolünü üstlendiği dizi On Becoming A God In Central Florida da koronavirüs mağduru diziler arasına girdi. Showtime, dizinin 2. sezon onayını geri çekip iptal etti.

Kirsten Dunst’lı On Becoming A God In Central Florida'nın 2. sezon onayını geri çekip iptal etti

Kirsten Dunst’ın başrolünü üstlendiği dizi On Becoming A God In Central Florida da koronavirüs mağduru diziler kervanına katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında ikinci sezon onayını alan dizi, pandemi yüzünden çekimlerin bir türlü başlayamaması nedeniyle iptal oldu. Deadline'ın haberine göre ekip yeni sezon ücretlerini aldı.

4540_obag-lrg

Yapımcıları arasında George Clooney'in de olduğu dizinin başrolünde Kirsten Dunst yer alıyor. Dunst'a Théodore Pellerin, Mel Rodriguez, Beth Ditto ve Ted Levine gibi isimler eşlik ediyor. On Becoming A God In Central Florida ilk olarak Youtube'un premium hizmeti için hazırlanmış, daha sonra Showtime'a transfer olmuştu.

Salgın nedeniyle iptal edilen dizilerin arasında GLOW, The Society, I Am Not Okay With This, Stumptown, Drunk History ve I’m Sorry de yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Johnny Depp yine şaşırtmayı başardı! Tanınmayacak halde Johnny Depp yine şaşırtmayı başardı! Tanınmayacak halde
ABD’nin koronavirüs sürecine dair “mide bulandıracak” gerçekler ABD’nin koronavirüs sürecine dair “mide bulandıracak” gerçekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Hiçbir şey değişmedi! 45 yıldır aynı çorba kaynıyor
Hiçbir şey değişmedi! 45 yıldır aynı çorba kaynıyor
Johnny Depp yine şaşırtmayı başardı! Tanınmayacak halde
Johnny Depp yine şaşırtmayı başardı! Tanınmayacak halde
'Evlilik vaadiyle beni kandırdı' diyen kadın Pitt’e dava açtı
'Evlilik vaadiyle beni kandırdı' diyen kadın Pitt’e dava açtı
Usta oyuncuya o eşlik edecek
Usta oyuncuya o eşlik edecek
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!
İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Social Network’ün devam filmi için Aaron Sorkin hazır
Efsane geri mi dönüyor? Açıklama ilk ağızdan geldi
Snowpiercer 2. sezondan ilk teaser geldi
Sevilen diziden beklenen haber geldi! İşte ilk fragman
Johnny Depp’in başrolünü üstlendiği Minamata filminden fragman yayınlandı
Johnny Depp yine şaşırtmayı başardı! Tanınmayacak halde
Vanessa Hudgens’li Princess Switch: Switched Again filminden görseller geldi
Vanessa Hudgens 'prenses' olmayı çok sevdi
Arnold Schwarzenegger'li casus dizisine genç oyuncu Monica Barbaro katıldı
Usta oyuncuya o eşlik edecek
Tenet’in konusu The Big Bang Theory'den mi alındı?
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.