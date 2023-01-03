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Kırtasiyede kız çocuğuna taciz! İğrenç olayla ilgili yeni gelişme

03.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te kırtasiye çalışanı A.S., kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz etti. Kameralara yansıyan taciz görüntüleri sonrası gözaltına alınan A.S., mahkeme tarafından ev hapsi kararı verilerek serbest bırakıldı. Savcılığın karara itirazı üzerine, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.S. yeniden gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Kırtasiyede kız çocuğuna taciz! İğrenç olayla ilgili yeni gelişme

İğrenç olay, Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Genç kız, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı. Bir müşterinin içeri girmesiyle kırtasiyeden çıkan kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılığın “Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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(DHA)

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Fatih taciz kırtasiye

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