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Kısa süre önce Ahmet Dursun ile boşanan Asena Demirbağ'dan olay sözler! "Keşke adam gibi biriyle..."

13.01.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce eski futbolcu Ahmet Dursun ile boşanmasıyla gündeme gelen Asena Demirbağ bu ayrılık sonrasında canlı yayına bağlanıp "Boşanmaya razı değildim" diyerek ağlamıştı. Asena Demirbağ evliliğiyle ilgili sorulan soruya "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim" yanıtı vererek herkesi şoke etti.

Kısa süre önce Ahmet Dursun ile boşanan Asena Demirbağ'dan olay sözler! "Keşke adam gibi biriyle..."

2019 yılında evlenen eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ kasım ayında evliliklerini bitirdi. Asena Demirbağ boşanmadan sonra canlı yayına bağlanarak ailesinin itirazlarına rağmen evlendiğini ve böyle bitmesini istemediğini ama mecbur kaldığını söyledi.

Önceki gün Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yapan Asena Demirbağ, takipçilerinden gelen 'ayrılık' sorularına verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Bir çocuk annesi genç isim, "Neden ayrıldınız? Anlam veremedik" diyen takipçisine; "Gecelerce düşündüm... Neden ayrıldığımıza anlam veremedim!" sözleriyle yanıt verdi.

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ESKİ KOCASINI KIZDIRACAK YANIT

Asena Demirbağ, bir sosyal medya kullanıcısının; "Kızın çok güzel 'Keşke evlenmeseydim' diyor musun?" şeklindeki sorusun da "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim' diyorum. Lidya'm iyi ki var" cevabını verdi.

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Demirbağ, bir başka takipçisinin "Ayrılık ile ilgili kızınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna; "Her ne olursa olsun o konuda bir kısıtlama koymam. Her şey kızım için! Onun için en iyisi ne olacaksa onu yaparım her zaman. Karşı taraf hak etmese de..." yanıtını verdi.

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Ayrıca Ahmet Dursun ile aynı ortamda bulunma zorunluluğu hissetmediğini ifade eden Asena Demirbağ, eski eşi için, "Varlığıyla bir şey ifade etmeyen biri yokluğuyla hiçbir şey ifade etmez. Rahatsız olan oydu! Aksi olsa kim ailesini bırakır? Benim sevgim kızıma fazlasıyla yeter." dedi.

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