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  4. Kısa süre önce eşini kaybetmişti! Feci olay... Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Kısa süre önce eşini kaybetmişti! Feci olay... Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

16.01.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Kısa süre önce eşini kaybettiği ve bunalımda olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Emine Ç., yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olayın intihar olabileceği belirtildi.

Kısa süre önce eşini kaybetmişti! Feci olay... Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Olay Sümer Mahallesi 415 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada yaşayan Emine Ç. K. adlı kadını binanın çatısında gören çevre sakinleri durumdan şüphelenerek olayı 112 Acil Servisi’ni arayarak durumu ihbar ettiler. Bölgeye hemen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri görünce aşağıya düştüğü görülen kadın, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören çevre sakinleri ve Emin Ç.K.’nın yakınları sinir krizleri geçirirken kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. (İHA)

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İntihar kadın

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