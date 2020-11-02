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Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.11.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Kış aylarının vazgeçilmez ata lezzeti olan erişte yapımı hazırlıkları başladı. Evlerde bir araya gelip imece usulü erişte kesen kadınlar, erişteleri kurutarak hazır hale getiriyor. Erişte kesen Aksekili kadınlar, lezzeti yerinde eriştenin ip uçlarını paylaştı, buyursunlar.

Antalya Akseki'de yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Akseki merkezinde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri gölgede kurutarak pişirmeye hazır hale getiriyorlar.

Akseki'nin Boğaz Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle kış hazırlıklarına başladıklarını ortaklaşa erişte kestiklerini dile getirdiler. Yıllardan beri gelenek haline getirilen ve 3-4 komşunun yardımlaşmasıyla kesilen erişteler, kesildikten sonra gölgede kurutulup, kışın pişirilerek sofradaki yerini alıyor.

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PÜF NOKTASI HAMURUNA SU YERİNE SÜT KATMAK

Akseki'de yaşayan kadınlar her yıl aynı şekilde kışlık yaptıklarını belirterek “Bir araya gelip imece usulü çalışıp kışlığımızı yapıyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de sağlıklı besleniyoruz. Erişte süt, yumurta ve un karışımından yapılıyor. Erişte yapımı atalarımızdan kalan bir gelenektir.” diye konuştular.

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Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Akseki'de kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Özellikle Akseki'den göç etmiş büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına erişte gönderdiklerini belirten Fatma Kara, kestikleri eriştelerden İstanbul ve Antalya'daki akrabalarına göndereceklerini söyledi.
Fatma Kara, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kışlık erişte kestiklerini söyledi. Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Kara, "Biz hamuru su ile yapmıyoruz. Su ile de hamuru yapılır ama lezzetli olmaz. Süt ve yumurtadan yapılan erişte çok daha lezzetli oluyor. Besleyici ve doyurucu özelliği de var." dedi Kara, “Hamur kıvamını alıncaya kadar yoğrulduktan sonra oklavalarla açılan hamur tahtalar üzerinde kesiliyor, bez üzerinde veya iplere asılarak kurutuluyor” dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN OLDUKÇA BESLEYİCİ'

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Gülcan Pantır da her yıl komşularla bir araya gelerek imece usulü kışlık eriştelerini hazırladıklarını söyledi. Pantır, "Erişteyi yalnız yapamazsanız, mutlaka imece usulü ile yapmanız gerekiyor. Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz." diye konuştu. Kışın çorba ve pilav yapılan eriştenin Akseki’de yoğun olarak tüketildiğini belirten Pantır, “İmece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Erişte bizim kışlık yemeğimizdir. Çocuklar içinde oldukça besleyicidir. Bizim mahalle sakinleri olarak komşularımız arasında dayanışma geleneği devam ediyor” diye konuştu. Pantır, 120 yumurtadan 30 kilogram erişte yapıldığını sözlerine ekledi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde ev hanımları kış mevsimi öncesinde ilçe merkez ve köylerde yaşayan ev hanımları bir araya gelerek kışlık eriştelerini kesiyorlar. Un, süt ve yumurta karışımı ile açılan hamurlar ekmek pişirilen saçlarda hafif olarak pişiriliyor. Daha sonra ise senitlerin üzerinde makarna şeklinde kesilen erişteler kuruduktan sonra alınarak saklama kaplarına konuyor.

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