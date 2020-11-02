Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Antalya Akseki'de yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Akseki merkezinde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri gölgede kurutarak pişirmeye hazır hale getiriyorlar.

Akseki'nin Boğaz Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle kış hazırlıklarına başladıklarını ortaklaşa erişte kestiklerini dile getirdiler. Yıllardan beri gelenek haline getirilen ve 3-4 komşunun yardımlaşmasıyla kesilen erişteler, kesildikten sonra gölgede kurutulup, kışın pişirilerek sofradaki yerini alıyor.

PÜF NOKTASI HAMURUNA SU YERİNE SÜT KATMAK

Akseki'de yaşayan kadınlar her yıl aynı şekilde kışlık yaptıklarını belirterek “Bir araya gelip imece usulü çalışıp kışlığımızı yapıyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de sağlıklı besleniyoruz. Erişte süt, yumurta ve un karışımından yapılıyor. Erişte yapımı atalarımızdan kalan bir gelenektir.” diye konuştular.

Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Akseki'de kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Özellikle Akseki'den göç etmiş büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına erişte gönderdiklerini belirten Fatma Kara, kestikleri eriştelerden İstanbul ve Antalya'daki akrabalarına göndereceklerini söyledi.

Fatma Kara, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kışlık erişte kestiklerini söyledi. Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Kara, "Biz hamuru su ile yapmıyoruz. Su ile de hamuru yapılır ama lezzetli olmaz. Süt ve yumurtadan yapılan erişte çok daha lezzetli oluyor. Besleyici ve doyurucu özelliği de var." dedi Kara, “Hamur kıvamını alıncaya kadar yoğrulduktan sonra oklavalarla açılan hamur tahtalar üzerinde kesiliyor, bez üzerinde veya iplere asılarak kurutuluyor” dedi.