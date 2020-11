Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Akseki'de yaşayan kadınlar her yıl aynı şekilde kışlık yaptıklarını belirterek “Bir araya gelip imece usulü çalışıp kışlığımızı yapıyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de sağlıklı besleniyoruz. Erişte süt, yumurta ve un karışımından yapılıyor. Erişte yapımı atalarımızdan kalan bir gelenektir.” diye konuştular.

'ÇOCUKLAR İÇİN OLDUKÇA BESLEYİCİ'

Gülcan Pantır da her yıl komşularla bir araya gelerek imece usulü kışlık eriştelerini hazırladıklarını söyledi. Pantır, "Erişteyi yalnız yapamazsanız, mutlaka imece usulü ile yapmanız gerekiyor. Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz." diye konuştu. Kışın çorba ve pilav yapılan eriştenin Akseki’de yoğun olarak tüketildiğini belirten Pantır, “İmece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Erişte bizim kışlık yemeğimizdir. Çocuklar içinde oldukça besleyicidir. Bizim mahalle sakinleri olarak komşularımız arasında dayanışma geleneği devam ediyor” diye konuştu. Pantır, 120 yumurtadan 30 kilogram erişte yapıldığını sözlerine ekledi.

