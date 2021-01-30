Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yaşanan düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı" açıklamasını yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında gözler yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. 1 Şubat Pazartesi günü yapılması beklenen kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs olacak. Kabine toplantısında lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konular ele alınacak. Ayrıca, 'Okullarda yüz yüze eğitime 15 Şubat'ta mı başlanacak?' sorusunun da bu toplantıda yanıt bulması bekleniyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Öte yandan pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, merak edilen soruların yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.



