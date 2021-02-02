Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak?", "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt verdi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben korona geçirdim. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor. Buradaki tedbirleri gevşettiğimiz andan itibaren hastalığın nereye gideceğini mutasyonun nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bizim için sağlık sisteminin sürdürebilirliği önemli.

"Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz.

"Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor."

