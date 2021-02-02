HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

02.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda koronavirüs kısıtlamalarının ne zaman kalkacağıyla ilgili soruya, "Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak?", "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt verdi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben korona geçirdim. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor. Buradaki tedbirleri gevşettiğimiz andan itibaren hastalığın nereye gideceğini mutasyonun nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bizim için sağlık sisteminin sürdürebilirliği önemli.

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyorBakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyor

"Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz.

"Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Akaryakıt istasyonunda büyük panik! Alevler bir anda her yeri sardıAkaryakıt istasyonunda büyük panik! Alevler bir anda her yeri sardı
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Sakarya'da horoz dövüşü baskını! Dernek Başkanı'nın savunması şaşkına çevirdi

Suçüstü yakalanan Dernek Başkanı'nın savunması şaşkına çevirdi

Trabzon'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonunda büyük panik! Alevler bir anda her yeri sardı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kayseri'de korkunç olay! Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Korkunç olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.