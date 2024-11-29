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  4. Kıskançlık cinayeti! Yasak aşk yaşayan çift kiraladıkları günlük dairede tartıştı: Kavganın sonu kanlı bitti

Kıskançlık cinayeti! Yasak aşk yaşayan çift kiraladıkları günlük dairede tartıştı: Kavganın sonu kanlı bitti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 16:41
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Tayland'ın merkezi Prachin Buri eyaletinde kiralık bir dairede, Thitinan isimli 22 yaşındaki Taylandlı kadın, Samart isimli 31 yaşındaki adam arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çiftin tartışması sırasında Samart elindeki bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Thitinan olay yerine gelen polis ekiplerine kendisini savunduğunu Samart'ın ölümüyle bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Kıskançlık cinayeti! Yasak aşk yaşayan çift kiraladıkları günlük dairede tartıştı: Kavganın sonu kanlı bitti

MYNET|DIŞ HABERLER The Thaiger gazetesinde yer alan habere göre, ilişki yaşayan Thitinan isimli 22 yaşındaki bir kadın ve Samart isimli 31 yaşındaki adam arasında tartışma çıktı. İkili kiraladıkları günlük dairede kıskançlık yüzünden kavga etti. Kavga sırasında 31 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Thitinan adamın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine Si Maha Pho Karakolu'ndan polisi aradı.

Kanal 8, Thitinan'ın polis geldiğinde Samart'ın cesedinin yanında ağlarken görüldüğünü bildirdi. Polis raporuna göre Samart'ın boynundan ağır bıçak yarası ve kolunda da kesikler vardı. Thitinan'ın odasının dışında 15 cm uzunluğunda kan lekeli bir bıçak ve yere saçılmış çok sayıda eşya bulundu.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Thitinan, kendisinin ve Samart'ın bir süredir ilişki yaşadığını itiraf etti. Ancak yakın zamanda Samart'ın evli olduğunu öğrendiğini dile getiren Thitinan ondan ayrılmak istediğini söyledi. Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "Eve geldiğinde ondan ayrılmak istediğimi söyledim. Kapıyı üzerime kilitledi. Tartışmaya başladık bana saldırdı. Elinden bıçağı aldım ve onu yanlışlıkla boynundan bıçakladım. Yardım istemek için odadan dışarı koştu. Sonra kapının önünde yere yığıldı. Kendimi savunmak istemiştim" dedi.

Thitinan, Samart'ı bıçaklayarak öldürme eyleminin yalnızca meşru müdafaa amaçlı olduğunu doğrulasa da Tayland Ceza Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca cinayete teşebbüsten suçlanabilir. Thitinan, eylemlerinden dolayı ölüm cezası, ömür boyu hapis veya 15 ila 20 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Olay halen Tayland polisi tarafından araştırılıyor.

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Tayland ilişki sorunları
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