Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok'ta birbirlerinin videolarına denk geldiler! Aynı adamla sevgili olduklarını gördüler: İhaneti TikTok ortaya çıkarttı

TikTok'ta birbirlerinin videolarına denk geldiler! Aynı adamla sevgili olduklarını gördüler: İhaneti TikTok ortaya çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anda aynı erkekle sevgili olan iki kadın, TikTok üzerinden birbirlerinden haberdar olduktan sonra ilişkilerini sonlandırdı. Tesadüfen birbirlerinin videolarını gördükten sonra aldatıldıklarını anlayan iki kadının TikTok paylaşımları kısa sürede viral oldu. İkili paylaşımlarında "Günün sonunda ikimiz de incinmiş kızlarız" diyerek destek oldu.

TikTok'ta birbirlerinin videolarına denk geldiler! Aynı adamla sevgili olduklarını gördüler: İhaneti TikTok ortaya çıkarttı

TikTok fenomeni Kylan Darnell, 24 Kasım Pazar günü erkek arkadaşıyla ayrılığını anlattığı bir videosunu paylaştı. Darnell, Grace Hall adlı başka bir kadının videosuna denk geldiğini ve hiç tanımadığı bu kadının videosunda sevgilisini gördüğünü söyledi. Üstelik erkek arkadaşının Hall isimli kadınla da sevgili olduğunu gördü. Bunun videosunu paylaştı.

333

Darnell'in videosunu Hall gördü ve erkek arkadaşının Darnell ile birlikte olduğunu doğruladığında, Darnell'e söyleyip söylememesi gerektiğini sordu. Erkek arkadaşı bir hafta beklemesini istedi ama Hall dayanamadı. Ardından Darnell'e mesaj gönderdi ve cevap alamayınca TikTok'ta ilişkisi hakkında paylaşım yaptı.

1222

TikTok videolarının kısa sürede viral olmasından sonra ikili bir araya gelerek uğradıkları ihanette birbirlerine destek olmaya karar verdi. Hall, durumla ilgili başka hiçbir şey paylaşmayacağını söylese de Darnell, hikaye hakkında daha fazla bilgi vermek için bir podcast düzenleyebileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir

Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

 Almanya'daki ilkokulda Türk kızına korkunç saldırı

Almanya'daki ilkokulda Türk kızına korkunç saldırı

Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

 3 yaşındaki kıza kreşte işkence! Annesi pantolonunu indirdiğinde inanamadı

3 yaşındaki kıza kreşte işkence! Annesi pantolonunu indirdiğinde inanamadı

 Telefonlara özel kılıf! "Tamamen kilitli"

Telefonlara özel kılıf! "Tamamen kilitli"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
En Çok Okunan Trend Haberler
18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

Dünyanın konuştuğu ölümün gizemi çözüldü! Öldürüp domuzlara yem etmiş

Dünyanın konuştuğu ölümün gizemi çözüldü! Öldürüp domuzlara yem etmiş

Tesadüfen gördü! Oğlunun okuldan eve gelişi şoke etti

Tesadüfen gördü! Oğlunun okuldan eve gelişi şoke etti

İntikam planı çok konuşuldu! "Sevgilisini öperek intikam aldım"

İntikam planı çok konuşuldu! "Sevgilisini öperek intikam aldım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.