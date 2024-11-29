TikTok'ta birbirlerinin videolarına denk geldiler! Aynı adamla sevgili olduklarını gördüler: İhaneti TikTok ortaya çıkarttı

TikTok fenomeni Kylan Darnell, 24 Kasım Pazar günü erkek arkadaşıyla ayrılığını anlattığı bir videosunu paylaştı. Darnell, Grace Hall adlı başka bir kadının videosuna denk geldiğini ve hiç tanımadığı bu kadının videosunda sevgilisini gördüğünü söyledi. Üstelik erkek arkadaşının Hall isimli kadınla da sevgili olduğunu gördü. Bunun videosunu paylaştı.

Darnell'in videosunu Hall gördü ve erkek arkadaşının Darnell ile birlikte olduğunu doğruladığında, Darnell'e söyleyip söylememesi gerektiğini sordu. Erkek arkadaşı bir hafta beklemesini istedi ama Hall dayanamadı. Ardından Darnell'e mesaj gönderdi ve cevap alamayınca TikTok'ta ilişkisi hakkında paylaşım yaptı.

TikTok videolarının kısa sürede viral olmasından sonra ikili bir araya gelerek uğradıkları ihanette birbirlerine destek olmaya karar verdi. Hall, durumla ilgili başka hiçbir şey paylaşmayacağını söylese de Darnell, hikaye hakkında daha fazla bilgi vermek için bir podcast düzenleyebileceğini söyledi.