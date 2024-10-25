Her detayı korkunç! Sevgilisiyle birlikte kocasına günlerce işkence yaptı... Cesedi pirana balıklarıyla dolu göle atıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Suellen Lopes isimli bir kadın kocası Ricardo Ferreira da Silva'nın onu aldatırken yakalamasının ardından kan donduran bir plan yaptı. Eşini bir çiftlik evine çağıran Lopes, sevgilisiyle birlikte kocasına iki gün boyunca işkence yaptı. 43 yaşındaki adam darp edildi ve hayatını kaybetti. Kurbanla iki çocuğu olan Lopes cansız bedene ait kalıntıların bulunmaması için cesedi parçalayabilen piranalara yem etti.

Soruşturma sırasında Suellen Lopes suçla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti, ancak kocasını 'korkutmayı' amaçladığını itiraf etti. Onu aldattığını keşfettikten sonra tehditler aldığını ve bu nedenle sadece 'Tonhao' olarak adlandırılan komşusunu aradığını söyledi.Soruşturma devam ediyor.