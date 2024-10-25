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Her detayı korkunç! Sevgilisiyle birlikte kocasına günlerce işkence yaptı... Cesedi pirana balıklarıyla dolu göle atıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 15:43
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Suellen Lopes olarak adlandırılan şüpheli, kocası Ricardo Ferreira da Silva ile 20 yıldır birlikteydi ve Sao Paulo eyaletindeki Sorocaba'da yaşıyordu. Lopes, kocasının ihaneti öğrenmesinden sonra sevgilisiyle birlikte korkunç bir plana imza attı. Lopes kocasını günlerce bir evde esir tuttuktan sonra cansız bedenini piranalarla dolu bir göle attı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Her detayı korkunç! Sevgilisiyle birlikte kocasına günlerce işkence yaptı... Cesedi pirana balıklarıyla dolu göle atıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Suellen Lopes isimli bir kadın kocası Ricardo Ferreira da Silva'nın onu aldatırken yakalamasının ardından kan donduran bir plan yaptı. Eşini bir çiftlik evine çağıran Lopes, sevgilisiyle birlikte kocasına iki gün boyunca işkence yaptı. 43 yaşındaki adam darp edildi ve hayatını kaybetti. Kurbanla iki çocuğu olan Lopes cansız bedene ait kalıntıların bulunmaması için cesedi parçalayabilen piranalara yem etti.

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Soruşturma sırasında Suellen Lopes suçla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti, ancak kocasını 'korkutmayı' amaçladığını itiraf etti. Onu aldattığını keşfettikten sonra tehditler aldığını ve bu nedenle sadece 'Tonhao' olarak adlandırılan komşusunu aradığını söyledi.Soruşturma devam ediyor.

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