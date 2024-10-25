19 yaşındaki market çalışanı kızı süpermarketin fırınında yaktılar! Annesi kömürleşmiş kalıntıları bulunca dehşete düştü

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Halifax bölgesinde Mumford Yolu'ndaki Walmart Bakery'de yaşanan olaya dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kızıyla birlikte aynı markette çalışan anne kızı Kaur'u yaklaşık 1 saat boyunca bulamayınca aramaya başladı. Kızının mesai ve vardiya saatlerinde hiç geç kalmadığını belirten anneye kızının müşteriye yardım ediyor olabileceğini söylediler. Ancak anne kızına telefonla ulaşamayınca panikledi ve yöneticiye ulaştı.

FIRINDAKİ SIZINTIYI FARK ETTİLER

Marketin fırından sızıntı fark eden anne fırını açtığında ise karşısında kömürleşmiş insan kalıntıları buldu. Polis şu anda trajik olayı araştırıyor. Çalışma Bakanlığı, DailMaily'e yaptığı açıklamasında, Walmart ekipmanı için iş durdurma emri çıkarttı.