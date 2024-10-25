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  4. 19 yaşındaki market çalışanı kızı süpermarketin fırınında yaktılar! Annesi kömürleşmiş kalıntıları bulunca dehşete düştü

19 yaşındaki market çalışanı kızı süpermarketin fırınında yaktılar! Annesi kömürleşmiş kalıntıları bulunca dehşete düştü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 14:35
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Hindistan asıllı 19 yaşındaki Gursimran Kaur, üç yıl önce Kanada'ya taşındı ve son iki yıldır annesiyle birlikte bir Walmart'ta çalışıyordu.19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni Halifax mağazasında iş arkadaşı olan annesi tarafından Walmart'a ait bir fırının içinde bulundu. Anne kızının cansız bedenine ait kalıntıları market fırınının içinde görünce kabus dolu anlar yaşadı.

19 yaşındaki market çalışanı kızı süpermarketin fırınında yaktılar! Annesi kömürleşmiş kalıntıları bulunca dehşete düştü

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Halifax bölgesinde Mumford Yolu'ndaki Walmart Bakery'de yaşanan olaya dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kızıyla birlikte aynı markette çalışan anne kızı Kaur'u yaklaşık 1 saat boyunca bulamayınca aramaya başladı. Kızının mesai ve vardiya saatlerinde hiç geç kalmadığını belirten anneye kızının müşteriye yardım ediyor olabileceğini söylediler. Ancak anne kızına telefonla ulaşamayınca panikledi ve yöneticiye ulaştı.

FIRINDAKİ SIZINTIYI FARK ETTİLER

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Marketin fırından sızıntı fark eden anne fırını açtığında ise karşısında kömürleşmiş insan kalıntıları buldu. Polis şu anda trajik olayı araştırıyor. Çalışma Bakanlığı, DailMaily'e yaptığı açıklamasında, Walmart ekipmanı için iş durdurma emri çıkarttı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada süpermarket
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