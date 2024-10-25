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  4. Hindistan'daki görüntü sosyal medyada gündem yarattı! Metrelercesi midesinden çıktı... "Yılanın kustuğu inanılır gibi değil"

Hindistan'daki görüntü sosyal medyada gündem yarattı! Metrelercesi midesinden çıktı... "Yılanın kustuğu inanılır gibi değil"

25.10.2024 12:11
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 12:11
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Instagram'da "drrinadevsclinic" kullanıcı adıyla paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Veteriner kliniğinden paylaşılan görüntüde yılanın midesinden metrelerce uzunluğunda plastik balonlu naylon çıktı. O anlar sosyal medyada kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hindistan'da kaydedilen bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir veteriner yılanın midesinden metrelerce uzunlukta plastik balonlu naylon çıkarttı.

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Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Radyografilerde bazı yabancı cisimlerin olduğunu görebiliyorduk ama yakından incelediğimizde dehşete düşürecek kadar büyük bir plastik yığınıydı. Yılan onu çıkartamıyordu. Plastiğin bazı kısımları dişlerine sıkıştı ve çenesinin bükülmesine neden oldu" ifadeleri yer aldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz görüntüler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar acı çektiğini görebiliyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yılanın kustuğu inanılır gibi değil" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yılan
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