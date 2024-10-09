Kumar bağımlısı baba para kazanmak için 11 aylık bebeğini internet üzerinden sattı! Anne işten eve geldiğinde çocuğunu bulamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Tangerang bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın aile evine döndüğünde 11 aylık bebeğini bulamadı ve kocasına hızla bebeklerinin nerede olduğunu sorduğunu söyledi. Anne, 36 yaşındaki ismi açıklanmayan babanın 11 aylık bebeğini internet üzerinden 730 sterline (32.705,47 TL) sattığı ve bunu bahis hesaplarına geri yatırdığı bildirilerek polise şikayetçi oldu.

Daily Mail'in haberine göre, baba polise verdiği ifadesinde artan borçlarını azaltmak için bebeği sattığını ve parayı çevrimiçi olarak harcadığını itiraf etti.

FACEBOOK ÜZERİNDEN ALICILARLA İLETİŞİME GEÇTİ

İsmi açıklanmayan baba Facebook'ta alıcıların bir yürümeye başlayan çocuk satın almak istediklerini gördü ve onlara bir mesaj göndererek satın alma işlemini ayarladı. Kiralık bir evde bebekle birlikte bulunan iki alıcı da tutuklandı.

Endonezya yasalarına göre, insan ticareti en fazla 15 yıl hapis ve 600 milyon rupiah para cezası ile cezalandırılır. Çocuk koruma yasasını ihlal edenler en fazla 15 yıl hapis ve 300 milyon rupiah para cezası ile karşı karşıyadır.