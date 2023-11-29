Kıskançlık krizine girip sevgilisinin başka kadınlara baktığını söyledi! Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının gözüne iğne sapladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Sandra Jimenez ve sekiz yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı arasında kıskançlık yüzünden kriz çıktı. Çift, saat 22.00'den hemen önce Kuzeydoğu 62. Cadde'deki evlerine vardıklarında Jimenez sevgilisinin başka kadınlara bakmasından şikayet ediyordu.Fox 35 Orlando'nun aktardığı bir raporda, adam kanepeye uzandığında Jimenez'in köpekleri için kullanılan iki kuduz iğnesiyle üzerine atladığını ve bunları sağ göz kapağına sapladığını söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İsmi açıklanmayan kurban polise haber verirken en yakın yerel hastaneye kaldırıldı. Olayın şokuyla evden kaçan Jimenez, gecenin ilerleyen saatlerinde devreye gezen polis ekipleri tarafından evinin dışındaki aracında uyurken bulundu. Tutuklanan kadın 26 Aralık'ta yeniden mahkemeye çıkartılacak.







