Ukraynalı kadın Türk erkeklerine tüyo verdi! 'Ukraynalı kadınlarla nasıl tanışılır?' sorusuna cevap verdi... Sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken '1 Ukraynalı 1 Türk' adıyla paylaşımlar yapan Anıl ve Alyona çifti yeniden viral oldu. Anıl, Alyona isimli Ukraynalı eşine 'Bizi izleyenler Ukraynalı kadınlar ile evlenmek istiyorlar, onlara bir şey söylemek ister misin?' diyerek eşinin bulunduğu yere gitti. Alyona ise sözlerine 'Geçmiş olsun' diyerek başladı ve kadınların erkeklerden beklentilerini anlattı.

"BÜTÜN KIZLARI KAZANABİLİRSİNİZ"

Kadınlarla tanışmak için ilk yaklaşımın önemli olduğundan söz eden Alyona, "Kendiniz olmanız gerekiyor ve kızlara insan gibi davranmanız gerekiyor. 'Ey,pişt güzellik' gibi seslenmeleri kabul etmiyoruz. Biz hayvan değiliz. Bize 'pişt' demeniz gerekmiyor. Kızlara saygı duymak gerekiyor. Bir eşya değil ve sizinle olmak zorunda değil. O yüzden tabii ki saygı ve kibarlık. Bütün kızları o zaman kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.