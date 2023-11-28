Kumsaldaki tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Herkesin içinde mastürbasyon yaparken yakalanan kadın yaka paça gözaltına alındı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir plajda 34 yaşındaki Christine Revels-Glick isimli bir kadın kimsenin görmeyeceğini düşünerek mastürbasyon yapmaya başladı. Çevresindekiler sesleri duyunca durumu kontrol etmek için yanına yaklaştı ve eylemi fark edince durumu polise ihbar etti. Memurlar kendisine yaklaştığında Revels-Glick ilk başta tüm bilgileri reddetti ve sadece havlusunun üzerine uzanıp günün tadını çıkardığını iddia etti.

'NE YAPTIM NE YAPTIM' DİYEREK AĞLADI

Polis onu kelepçelediğinde gözyaşlarına boğulan kadının tutuklanma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen kadın polisin tutuklama anlarında "Ben ne yaptım? Bunu kim gördü?" diyerek ağlayıp duruma isyan etti.