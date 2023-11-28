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    4. Kumsaldaki tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Herkesin içinde mastürbasyon yaparken yakalanan kadın yaka paça gözaltına alındı

    Kumsaldaki tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Herkesin içinde mastürbasyon yaparken yakalanan kadın yaka paça gözaltına alındı

    28.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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    Bir halk plajında mastürbasyon yaparken yakalanan bir kadın çevredekilerin şikayeti üzerine polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözyaşlarına boğulan kadın polislere stresli olduğu için kendisini rahatlatmak istediğini dile getirdi.

    ABD'nin Georgia eyaletindeki bir plajda 34 yaşındaki Christine Revels-Glick isimli bir kadın kimsenin görmeyeceğini düşünerek mastürbasyon yapmaya başladı. Çevresindekiler sesleri duyunca durumu kontrol etmek için yanına yaklaştı ve eylemi fark edince durumu polise ihbar etti. Memurlar kendisine yaklaştığında Revels-Glick ilk başta tüm bilgileri reddetti ve sadece havlusunun üzerine uzanıp günün tadını çıkardığını iddia etti.

    'NE YAPTIM NE YAPTIM' DİYEREK AĞLADI

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    Polis onu kelepçelediğinde gözyaşlarına boğulan kadının tutuklanma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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    12 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen kadın polisin tutuklama anlarında "Ben ne yaptım? Bunu kim gördü?" diyerek ağlayıp duruma isyan etti.

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    mastürbasyon Amerika plaj
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