Kısmetse Olur iki gündür yayınlanmıyor. Tüm yarışma takipçileri ise Kısmetse Olur bitti mi, neden yok? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Kısmetse Olur 49. bölümünde haftanın finali yapılacaktı ve iki kişi diskalifiye edilecekti. Kısmetse Olur 49. bölüme dair tüm detayları sizler için derledik...

KISMETSE OLUR BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Öykü Serter'in sunumuyla YouTuba'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur, ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bir süre yayınlanmayacak.

KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.

Kısmetse Olur'un 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.



