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Kısmetse Olur Cansel'e bikinisi küçük geldi! Paylaşımı olay oldu

17.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem geniş yankı uyandıran Kısmetse Olur'un üyelerinden olan Cansel Çördük bitmeyen tatilinden bir paylaşım daha yaptı. Kırmızı bikini tercih eden eski yarışmacıya bikinisi resmen küçük geldi. Kıvrımlarını videoya alarak paylaşım yapan Kısmetse Olur Cansel'e "Abartıyorsun artık" yorumları yapıldı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Yurt dışına yerleşen ve son dönemde erotik bir klipte oynamasıyla adından söz ettiren Cansel haftalardır tatilde.

Son haliyle de dikkat çeken Kısmetse Olur Cansel yine iddialı bir paylaşıma imza attı.

Kırmızı bikinisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Cansel Çördük fiziğini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Üzerine küçük genel bikinisiyle selfie çeken eski yarışmacıya "Eski halinde kalsaydın", "Abartıyorsun artık" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansel Çördük
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