Kısmetse Olur Cansel'e bikinisi küçük geldi! Paylaşımı olay oldu

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Yurt dışına yerleşen ve son dönemde erotik bir klipte oynamasıyla adından söz ettiren Cansel haftalardır tatilde.

Son haliyle de dikkat çeken Kısmetse Olur Cansel yine iddialı bir paylaşıma imza attı.

Kırmızı bikinisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Cansel Çördük fiziğini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Üzerine küçük genel bikinisiyle selfie çeken eski yarışmacıya "Eski halinde kalsaydın", "Abartıyorsun artık" yorumları yağdı.

