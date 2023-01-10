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Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü hangi kanalda yayınlanıyor?

10.01.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor merak edilmeye başlandı. Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün her bölümü milyonlar izleniyor. Yarışma özellikle gençler tarafından takip ediliyor ve hatta yarışma ile ilgili tepki videoları bile çekiliyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar..

Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü hangi kanalda yayınlanıyor?

Kısmetse Olur özellikle gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Evlilik programı olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarının her biri için internet ortamında yoğun araştırma yapılıyor. Programın yayın saati, nerede yayınlandığı merak edilen konuların başında geliyor. Her bölümü 4-5 milyon izlenen Kısmetse Olur evlilik programının yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Peki Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanıyor? İşte merak edilen konular...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Son dönemin en çok izlenen programlarından olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. İlgiyle izlenen evlilik programı haftanın altı günü yayınlanıyor. Yarışma ilginç yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Boynuna Çakal dövmesi yaptıran Aybükeyim isimli Tiktok fenomeni de bu yarışmada bulunuyor.

Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

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AYBÜÇE ÇANGAL - YAREN DAĞ - CANSEL AYANOĞLU - ELİF -

ESLEM - AYŞENUR - SİMGE - YELİZ - ŞEYDANUR

ZEYD - TOLGA - OĞULCAN - EROL - BİLEK - ÇAĞRI - SEDAT


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