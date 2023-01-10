Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü hangi kanalda yayınlanıyor?

Kısmetse Olur özellikle gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Evlilik programı olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarının her biri için internet ortamında yoğun araştırma yapılıyor. Programın yayın saati, nerede yayınlandığı merak edilen konuların başında geliyor. Her bölümü 4-5 milyon izlenen Kısmetse Olur evlilik programının yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Peki Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanıyor? İşte merak edilen konular...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Son dönemin en çok izlenen programlarından olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. İlgiyle izlenen evlilik programı haftanın altı günü yayınlanıyor. Yarışma ilginç yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Boynuna Çakal dövmesi yaptıran Aybükeyim isimli Tiktok fenomeni de bu yarışmada bulunuyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

AYBÜÇE ÇANGAL - YAREN DAĞ - CANSEL AYANOĞLU - ELİF -

ESLEM - AYŞENUR - SİMGE - YELİZ - ŞEYDANUR

ZEYD - TOLGA - OĞULCAN - EROL - BİLEK - ÇAĞRI - SEDAT



