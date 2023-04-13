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Kısmetse Olur Oğulcan Cansel için 'Ken' tişörtü giydi! Sosyal medyanın diline düştü

13.04.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un her bölümü çok konuşuluyor. Kısmetse Olur'un yeni bölümüne Cansel ve Oğulcan'ın Ken-Barbie tişörtü giymeleri damga vurdu. Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan giydiği tişört yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

Kısmetse Olur Oğulcan Cansel için 'Ken' tişörtü giydi! Sosyal medyanın diline düştü

Kısmetse Olur Aşkın Gücü tüm hızıyla devam ediyor. Evin en popüler çifti Cansel ve Oğulcan'ın yeni bölümde giydiği tişörtler sosyal medyanın diline dolandı. Barbie bebeklere olan düşkünlüğüyle bilinen Cansel, Oğulcan ve kendisi için Barbie ve Ken tişörtleri aldı. Oğulcan'ın bu tişörtü giymesi alay konusu oldu.

Programın favori çifti olarak görülen Cansel ve Oğulcan'ın evleneceği kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle de ikilinin arasındaki hanımcı muhabbeti izleyicilerden takdir topluyor.

Sempatik tavırlarıyla beğenilen Oğulcan bu defa Barbie bebeklere olan düşkünlüğüyle bilinen Cansel'i kırmayıp 'Ken' tişörtü giydi. Yeni bölümün ardından Oğulcan sosyal medyada alay konusu oldu.

oğulcan canse

Ancak Oğulcan, sosyal medyadaki bir yoruma verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

oğulcan

Kısmetse Olur'un favori ismi kendisine yapılan 'O kara saç kara sakalla o tişörtü giyerken hiç utanmadın mı birader?' eleştirisine 'Hanıma hizmet vatana hizmettir. Utanmadım mutlu ettim birader' yanıtı verdi ve gönülleri fethetti.

oğulcan 2

Sosyal medyada Oğulcan'a; 'Hanımcılık kazanacak', 'Gerçekten çok tatlısınız', 'Oğulcan üretimi başlayabilir mi' gibi yorumlar yapıldı.

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