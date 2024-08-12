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Kısmetse Olur'un Ayça Ekin'i değişimiyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 08:31
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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışması eski yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak yarışmada öne çıkan isimlerden Ayça Ekin aldığı kilolarla gündeme geldi.

Kısmetse Olur'un Ayça Ekin'i değişimiyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Kısmetse Olur programında yarışan isimlerden olan Ayça Ekin o dönem oldukça popüler bir isimdi. Kanal D'de ekrana getirilen Kısmetse Olur programında Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla uzunca bir süre konuşulan Ayça Ekin paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yarışmacılar içinde öne çıkan isim geçtiğimiz yıllarda "Benim bir ilişkim vardı, ona inat o programa girdim ve beni ilk gün o otele bıraktı" demişti.

Yarışmanın gerçek olduğunu da söyleyen Ayça şu sıralar değişimiyle gündemde.

Aldığı kilolar ve estetikleriyle oldukça farklı görünen Ayça'nın son halini Yasin Özbek sosyal medya hesabından paylaşarak "Ayça sana ne oldu böyle ya" yazdı.

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Ayça Ekin'i görenler sosyal medyada kendilerini tutamadı.

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Kısmetse Olur'un Ayça'nın son haline "Oha gerçek mi bu şok oldum", "Çok kilo almış", "Kime ne size ne sana ne bana ne, herkes 0 beden olmak zorunda mı?", "Her haliyle güzel size ne?" yorumları geldi.

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