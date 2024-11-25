Kısmetse Olur Yaren Dağ radikal değişimiyle gündemde! Başını örtüp poz verince olay oldu

Yaren Dağ, Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmadaki performansı ve samimi tavırlarıyla büyük ilgi gören Yaren Dağ, şimdi de yeni bir kararla gündemde.

Ünlü isim, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırarak radikal bir değişim yaşadığının sinyalini verdi. Yaren Dağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu değişiklik, tesettüre girdiği iddialarını beraberinde getirdi.

Yaren Dağ ilk olarak namaz kıldığı anları paylaştığı bir gönderiyle dikkat çekti. Ardından, başörtülü pozları ile gündem oldu Bu paylaşımlar, Dağ'ın hayatında önemli bir değişiklik yaparak yeni bir yola girdiğini ve manevi bir dönüşüm yaşadığını güçlendirdi.

Kısmetse Olur Yaren "Sarsılın namaz kılın" diyerek şunları ekledi: "Radikal ve çok huzurlu kararlarla döneceğim."