Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur'a 3 kadın saldırdı! "Kafama çakı sokup merdivenden aşağı attılar"

Yıllar süren aranın ardından Kısmetse Olur'un Youtube'da yayınlanan yeni sezonu çok konuşuluyordu. Yarışmaya katılanların paylaşımları ve özel hayatları da gündeme geliyordu.

Kısmetse Olur yarışma programına katılan Eslem Sena Nur da bu isimlerden biriydi. Yarışmacı oturduğu kafede 3 kadının saldırısına uğradı. Kanlar içindeki halini paylaşan yarışmacının arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

Daha sonra Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan Eslem Sena Nur "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KAFAMDA 12 DİKİŞ VAR"

Korkunç olayı anlatan yarışmacı devamında Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" dedi.







