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Kit Harington, GoT ve Marvel’i karşılaştırdı! İki tarafı da canavara benzetti

11.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Jon Snow karakteriyle kariyerinde zirve yapan Kit Harington, Marvel filmi Eternals ile beyaz perdeye adım atmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, tüm dünyada ilgiliyle takip edilen Game of Thrones dizisinden sonra kendisini şaşırtacak bir şey kalmadığını ifade ederken, GoT ve Marvel karşılaştırmasıyla dikkatleri çekti.

Kit Harington, GoT ve Marvel’i karşılaştırdı! İki tarafı da canavara benzetti

Game of Thrones ile birlikte devam eden 8 sezonluk serüvenin kariyerinde bir çıkış yakalamasını sağladığını ifade eden Harington, dizi için,"Çektiğimiz 8 sezondan sonra beni çok şaşırtan hiçbir şey kalmadı" dedi. Yeni filmi Eternals'ta Dane Whitman karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu kıyaslama yaparak "Marvel farklı bir canavar. Marvel filmlerindeki incelikleri, bütün olan bitenin arasındaki o küçük naif, komik anları gerçekten seviyorum" diye konuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Harington, yeni filminde sevdiği şeyleri gerçekleştirmek için bir fırsat gördüğünü söyledi. İngiliz oyuncu "Yapımın merkezinde olmamak ve biraz daha hafif bir şey oynamak biraz eğlenceliydi" dedi.

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KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

GoT'de Jon Snow'u canlandıran Harington, Eternals'ta dev bir oyuncu kadrosuyla birlikte yer alıyor. 5 Kasım'da vizyona giren filmde Harington'ın yanı sıra Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden ve Kumail Nanjiani gibi isimler var.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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