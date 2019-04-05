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Kitap arasında unutulan loto biletine büyük ikramiye

DE DE
05.04.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kanadalı bir çift bir kitap arasında unuttukları loto kuponunun büyük ikramiyeyi kazandığını biletin geçerlilik süresinin dolmasına bir hafta kala fark etti.

Kitap arasında unutulan loto biletine büyük ikramiye

Bir kitabın arasına koydukları loto kuponunun büyük ikramiyeyi kazandığını biletin geçerlilik süresinin dolmasına günler kala tesadüfen fark eden Kanadalı çift, 1 milyon Kanada doları (750 bin ABD doları) tutarındaki ikramiyelerine kavuştu.

Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan talihliler Nicole Pedneault ve Roger Larocque, 5 Nisan 2018'de çekilişi yapılan bileti 14 Şubat 2018 yılında satın aldıklarını söyledi. Pedneault bileti torunlarının okul projesine yardımcı olmak amacıyla evde bulunan Japonya kitabını karıştırırken tesadüfen bulduğunu açıkladı. Talihli, "Eğer torunum sunumu için benden yardım istemeseydi, üzgünüm ki bu bileti hiç bulamayacaktık" dedi.

Bileti bulur bulmaz Loto-Quebec internet sitesinden biletin son kullanma tarihini kontrol ettiğini ifade eden talihli, bileti bozdurmak için sadece bir haftası kaldığını gördü.

Büyük ikramiyeyi kazanan çift, "Bileti son dakika bulmamız tamamen tesadüf oldu" dedi.

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loto bileti kitap büyük ikramiye abd

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