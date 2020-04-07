Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı geliyor? Heyecanlandıran gelişme!

Sıfır Bir dizisiyle ünlenen ve Çukur ekibine dahil olan Cihangir Ceyhan diziye Azer karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç’ın rakibi olmuştu.

Azer karakteri sonrası diziye ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç’ın en zorlu rakibi olmuştu.

Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet’in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke’ye Yamaç'la savaşında destek verecek.



