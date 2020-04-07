MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı geliyor? Heyecanlandıran gelişme!

Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı geliyor? Heyecanlandıran gelişme!

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ Çukur’a mı geliyor? Heyecanlandıran gelişme!

Sıfır Bir dizisiyle ünlenen ve Çukur ekibine dahil olan Cihangir Ceyhan diziye Azer karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç’ın rakibi olmuştu.

Azer karakteri sonrası diziye ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç’ın en zorlu rakibi olmuştu.

Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet’in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke’ye Yamaç'la savaşında destek verecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Böyle Karizma Adamın Kürt Dizisinde Ne İşi Var Sakın Reis Yapma Düşürme Kendini O Kadar!!!
biride çıkıp Yamaç'a destek verse de bizde izlesek
hakkeden her gelen yamaca düşman.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT'den Tutunamayanlar dizisi kararı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO bu akşam var mı? Yeni bölüm neden yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için flaş karar!

Kanal D'den Beyaz Show sürprizi! Beyaz Show ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Beyaz Show ekranlara geri dönüyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? İşte Müge Anlı'nın açıklaması

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

Aşk 101 Netflix'te ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aşk 101 dizisi fragmanı

Netflix'in yeni Türk dizisi için geri sayım başladı!

Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk! Jet Sosyete'nin evlerde çekilen özel bölümü ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete'den dünya televizyonlarında bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.