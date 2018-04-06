Kıvanç Tatlıtuğ hız denemesi yaptı

Motosiklet tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevdasından vazgeçmiyor!

Tatlıtuğ 2013 yılında Etiler’de geçirdiği bir motosiklet kazası sonrası annesi Nurten Hanım’ın ricasıyla motosiklet kullanmayı bırakmıştı. Ancak oyuncu, bu sözden bir reklam için vazgeçti!

Akşam Life'ın haberine göre; bir içecek firmasının çekimleri için Muğla Sarıgerme'ye giden oyuncu sahilde hız denemesi yaptı.

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak ön tekerliği kaldıran Tatlıtuğ, kendisini görüntüleyen hayranlarının yüreklerini ağızlara getirdi.