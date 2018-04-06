MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ hız denemesi yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Motor sporlarına düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bir reklam çekimi için hız denemesi yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ hız denemesi yaptı

Motosiklet tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevdasından vazgeçmiyor!

Tatlıtuğ 2013 yılında Etiler’de geçirdiği bir motosiklet kazası sonrası annesi Nurten Hanım’ın ricasıyla motosiklet kullanmayı bırakmıştı. Ancak oyuncu, bu sözden bir reklam için vazgeçti!

Akşam Life'ın haberine göre; bir içecek firmasının çekimleri için Muğla Sarıgerme'ye giden oyuncu sahilde hız denemesi yaptı.

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak ön tekerliği kaldıran Tatlıtuğ, kendisini görüntüleyen hayranlarının yüreklerini ağızlara getirdi.

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