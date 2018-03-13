Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bıyık bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Akmerkez'de yapımcı Kerem Çatay ile yeni bir proje üzerine toplantı yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı yeni imajı ile kameralara yakalandı.

Yapımcı Kerem Çatay ile yaptıkları toplantı hakkında sorulan sorulara ''Dizi de olabilir, sinema filmi de…'' diyerek kaçamak cevaplar veren Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bıyığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ 4 yıl önce Star TV'deki ''Kurt Seyit ve Şura İstanbul'' dizisinin başrolünde oynuyordu. Bu yüzden bıyık bırakmıştı. Dizisi final yaptıktan sonra bıyıklarını kesmişti.

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