MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bıyık bıraktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Son olarak 'Hadi be Oğlum' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün akşam Akmerkez'de yeni imajı ile görüntülendi  

Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bıyık bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Akmerkez'de yapımcı Kerem Çatay ile yeni bir proje üzerine toplantı yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı yeni imajı ile kameralara yakalandı.

Yapımcı Kerem Çatay ile yaptıkları toplantı hakkında sorulan sorulara ''Dizi de olabilir, sinema filmi de…'' diyerek kaçamak cevaplar veren Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bıyığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ 4 yıl önce Star TV'deki ''Kurt Seyit ve Şura İstanbul'' dizisinin başrolünde oynuyordu. Bu yüzden bıyık bırakmıştı. Dizisi final yaptıktan sonra bıyıklarını kesmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ hadi beoğlum bıyık

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