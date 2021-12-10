Kıvılcım Ural: Kaan'a 18 yaşından beri aşığım

'Aşktan Ölen Var mı?' isimli yeni şarkısını ve klibini yayınlayan Kıvılcım Ural, teve2’de sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı Öztürk ve Timuçin Güner’in yaptığı, programa telefonla bağlandı.

Kıvılcım Ural, ev yaşantısını anlattı.

Evde yemek yapan bir aile olduklarını belirten şarkıcı, “Çocuklar eve gelince Kaan’la birlikte yemek yapıyoruz. Pandemide Kaan’ın yemek yeteneği ortaya çıktı. Birlikte biber dolması yapıyoruz" dedi.

"KAAN'A 18 YAŞINDA BERİ AŞIĞIM"

Sunuculardan Esin Övet'in "Kaan’a hâlâ aşık mısın?" sorusuna, “Kaan’a hala çok aşığım, kalbim o kadar çarpıyor ki umarım kalpten gitmem" cevabını verdi.

29 yaşındaki şarkıcı, Kaan Tangöze’ye 18 yaşından beri aşık olduğunu itiraf etti.

