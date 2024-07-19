Kıvrımlı model Demi Rose evinin bahçesine hiçbir şey giymeden uzandı! Tepki yağdı! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

Birbirinden iddialı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü model son pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

ÇEKİNMEDEN POZ VERDİ

Demi Rose bu defa 'Evim evim güzel evim' notu ile en cesur halini paylaştı. Hiçbir şey giyinmeden uzanarak poz veren ünlü model bu kareleri ile tepki çekti.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model evinin bahçesindeki bu pozlarıyla şaşkınlık yarattı.

Ünlü modele sosyal medyada; 'bu kadarı da çok fazla', 'ne yapacağını şaşırdı', 'zaten giyinmiyordu' gibi yorumlar yapıldı.