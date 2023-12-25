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    4. Kıvrımlı sosyal medyada fenomeni Iskra Lawrence 'balina' yorumuna tepki gösterdi! Herkes bir anda onu savundu

    Kıvrımlı sosyal medyada fenomeni Iskra Lawrence 'balina' yorumuna tepki gösterdi! Herkes bir anda onu savundu

    25.12.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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    Model ve vücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni Iskra Lawrence, moda dünyasının kalıplarını yıkarak kısa sürede standartlaşan güzellik anlayışına meydan okuyan isimlerin arasındaki yerini aldı. Sosyal medyada 5 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim son gönderisinde yapılan 'balina' yorumuna sinirlenerek sert tepki gösterdi.

    Kıvrımlı sosyal medyada fenomeni Iskra Lawrence 'balina' yorumuna tepki gösterdi! Herkes bir anda onu savundu

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 33 yaşındaki fenomen sosyal medyadan vücut olumlamasına yönelik paylaşımlar yaparak kısa sürede popüler oldu. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olmaları gerektiğini savunan Lawrence son paylaşımıyla da bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Ancak fenomen ismi takdir edenlerin yanında beden ölçüleri nedeniyle onu eleştirenlerin sayısı da azımsanmayacak dereceydi.

    OLUMSUZ YORUMLARA SAVUNMA GELDİ

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    Iskra'nın paylaşımından sonra pek çok sosyal medya kullanıcısı fenomen isime fazla kiloları nedeniyle eleştiride bulunarak "şişman, hatta obez, balina" gibi yorumlar yaptı. Sosyal medya fenomeni yorumlara sinirlenerek kadınların sert bir dille fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savundu. Sosyal medya kullanıcılarının geri kalan kısmı ise fenomen isme destek vermeyi tercih etti.

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