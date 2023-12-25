Kıvrımlı sosyal medyada fenomeni Iskra Lawrence 'balina' yorumuna tepki gösterdi! Herkes bir anda onu savundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 33 yaşındaki fenomen sosyal medyadan vücut olumlamasına yönelik paylaşımlar yaparak kısa sürede popüler oldu. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olmaları gerektiğini savunan Lawrence son paylaşımıyla da bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Ancak fenomen ismi takdir edenlerin yanında beden ölçüleri nedeniyle onu eleştirenlerin sayısı da azımsanmayacak dereceydi.

OLUMSUZ YORUMLARA SAVUNMA GELDİ

Iskra'nın paylaşımından sonra pek çok sosyal medya kullanıcısı fenomen isime fazla kiloları nedeniyle eleştiride bulunarak "şişman, hatta obez, balina" gibi yorumlar yaptı. Sosyal medya fenomeni yorumlara sinirlenerek kadınların sert bir dille fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini savundu. Sosyal medya kullanıcılarının geri kalan kısmı ise fenomen isme destek vermeyi tercih etti.







